Calcinacci da viadotto A24,nessun ferito

(ANSA) - L'AQUILA, 12 OTT - Calcinacci di cemento di piccole dimensioni si sono staccati, nel pomeriggio, da un viadotto dell'A24 che passa sulla Ss 17 in uno dei tratti più trafficati dell'Aquila, nei pressi del complesso sportivo Centi Colella, provocando danni lievi a una macchina in transito. E' stato il conducente, illeso, a chiamare i Vigili del fuoco, intervenuti per transennare il tratto e rimuovere i frammenti di cemento copriferro rimasti in bilico. Sull'autostrada, nel tratto 'viadotto sulla statale 17', sono in corso interventi di messa in sicurezza antisismica anche con l'ausilio di grossi mezzi da parte di Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25. La zona è stata transennata, con qualche disagio per la circolazione. Sul posto anche Polizia municipale e Anas per rimuovere i calcinacci dalla carreggiata. Strada dei Parchi Spa, che ha inviato sul posto tecnici per le verifiche, fa sapere che è prevista l'installazione di reti per evitare la caduta di frammenti durante i lavori.