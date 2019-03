Operaio muore in cantiere navale Ortona

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 25 MAR - Un operaio di 60 anni è morto in un cantiere navale a Ortona (Chieti), schiacciato da una scaffalatura metallica che, per cause ancora in fase di accertamento, lo ha travolto. L'incidente è avvenuto all'interno di un container adibito a magazzino che si trova dentro il cantiere navale. A dare l'allarme è stato un collega di lavoro dell'uomo; quando sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 e le scaffalature sono state rimosse, per l'operaio non c'era purtroppo più nulla da fare. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati delegati dalla Procura della Repubblica di Chieti alla Guardia Costiera di Ortona e alla Asl Lanciano Vasto Chieti.