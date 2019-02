Spaccio cocaina, 15 arresti in Marsica

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 25 FEB - Quindici uomini di nazionalità marocchina sono stati arrestati, all'alba, nel corso di un'operazione antidroga svolta dai carabinieri della compagnia di Avezzano. Le accuse mosse nei loro confronti sono di spaccio e detenzione, in concorso, di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scaturita in seguito ad indagini condotte tramite appostamenti e intercettazioni che hanno permesso ai militari di tenere sotto controllo tre degli arrestati che a bordo di un Suv - come si legge nell'ordinanza - spacciavano cocaina a giovani tra Avezzano e Luco dei Marsi. gli arrestati sono stati associati in parte agli arresti domiciliari e in parte rinchiusi nel carcere di Avezzano a disposizione dell'autorità giudiziaria.