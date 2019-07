Fabrizi (Usra), numeri record progetti

(ANSA) - L'AQUILA, 2 OTT - "Sono numeri record che si commentano da soli e che sottolineano il buon lavoro fatto dall'Ufficio con un gioco di squadra e con sacrificio".

Così il titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra), Raniero Fabrizi, dopo la pubblicazione del 34esimo elenco dei progetti ammessi a contributo per la ricostruzione privata con 84 provvedimenti per oltre 52 milioni di euro. "L'ufficio speciale sta riuscendo nella sfida ardua di produrre di più con meno personale a disposizione - spiega il dirigente Giovanni Francesco Lucarelli - senza però dimenticare che le determinanti di una regolazione, così chiaramente efficiente e solida dei meccanismi istruttori, vanno ricercate anche nel consorzio sinergico di tecnici, professionisti, Comune e Sovrintendenza", conclude Lucarelli.

L'elenco riguarda interventi sia nel centro cittadino sia in alcune frazioni aquilane, come Paganica, Onna, Roio e Monticchio.



