Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 5 gennaio.

Vigilia dell'Epifania con transiti discreti per il vostro segno. In amore, se festeggiate il vostro compleanno in marzo e avete da poco cominciato una relazione sentimentale, abbiate fiducia nel vostro partner: non ve ne pentirete e sarete ripagati. Se vi tocca lavorare anche questa domenica, preparatevi a ricevere le soddisfazioni che aspettate da tempo e che vi siete meritati sul campo.

In questa giornata potrete contare su una Luna benevola, che vi regalerà fiducia nel prossimo e armonia in famiglia. Per quanto riguarda la vita sentimentale, ottime posizioni delle due anime del sentimento, Luna e Nettuno, in congiunzione in Toro e in Pesci. Questa configurazione astrale promette una giornata intensa da un punto di vista emotivo, specie per i nati in aprile. Se anche oggi dovete lavorare, Urano vi spiana la strada per essere efficienti, mentre per chi è in vacanza è arrivato il momento di godersi il meritato riposo: alle porte c'è settimana piuttosto impegnativa.

Vigilia dell'Epifania che vi rallegra il cuore, come tutte le feste che si rispettino. Ciononostante Marte in angolo negativo vi può dare qualche piccolo problema organizzativo in famiglia: non fatevi prendere dall'allarmismo, riuscirete prontamente a risolvere gli intoppi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, vivrete attimi di rara complicità che vi aiuteranno a superare un po' di stress che potrebbe accumularsi nella giornata. In vista della nuova settimana, approfittate dei benefici che vi regala Venere, lasciando ossigenare il cervello e sgombrandolo da pensieri negativi.

La Luna, in angolo benefico dal Toro, vi regala una vigilia dell'Epifania molto fortunata. In amore, ad esempio, potete contare su una grande armonia con la persona amata. Una bella Luna nel Toro vi dona infatti un consistente aiuto che sfruttate nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda la vita professionale, quest'ultima coda di festività arriva proprio al momento giusto per interrompere una fase di stanchezza. Cercate di godervi il meritato relax.

Anche quest'oggi è Marte il paladino dei vostri successi. Il benefico astro vi consente infatti di avere in ogni settore della vostra vita la grinta necessaria per ottenere i risultati sperati. In amore, la configurazione celeste contribuisce a farvi dialogare nel modo giusto con la preda che puntate da tempo. Ragione per la quale ci sono buone possibilità che ceda alle vostre avances. Per quanto riguarda la vita professionale, anche se oggi non lavorate, accogliete una richiesta d’aiuto che vi viene da un vostro collega in difficoltà, dando ennesima prova di disponibilità e buon cuore.

Mercurio vi rallegra dal segno amico del Capricorno e vi prepara a una festività dell'Epifania che vivrete in una quasi totale serenità familiare. In amore, la Luna in Toro vi assicura la sensibilità per avvertire i segreti moti dell'animo della vostra dolce metà. E di ottenere, in risposta, sentimenti di affetto incondizionato. Per quanto riguarda la vita professionale, sapete di aver chiuso la prima settimana di gennaio con un bilancio super positivo. I prossimi appuntamenti, se avete abbracciato la libera professione, saranno per voi una passeggiata. Giove infatti è al vostro fianco.

Configurazione planetaria che vi comincia a favorire pian piano, dopo un inizio di settimana con un po' di alti e bassi. In amore, un gruppo di pianeti ostili non condiziona eccessivamente la vostra vita sentimentale. Non badate ai capricci della vostra dolce metà: in serata scompariranno come per incanto. Per quanto riguarda la vita professionale, chiusa la prima settimana dell'anno con molto impegno, siete certi che la prossima lavorerete molto di meno e sarete pienamente soddisfatti.

Mercurio vi regala un sincero buon umore in vista della festa della Befana. In amore, nello specifico, riuscite col sorriso a ristabilire una situazione un po' tesa con la persona amatai. Il tutto grazie a Giove che contrasta i capricci di Venere con il vostro segno. Sul lavoro, infine, se siete occupati anche oggi, avrete modo di constatare ancora una volta quanto i vostri superiori abbiano fiducia nelle vostre capacità.

Un bel parterre zodiacale è volto oggi a favorirvi. Solo Nettuno è in angolo dissonante: se appartenete alla seconda decade vi rende un po' distratti ma nulla di preoccupante. In amore, c'è bisogno di un atteggiamento comprensivo con la vostra dolce metà che oggi appare capricciosa e imbronciata. Sappiate essere all'altezza, specialmente se siete nati nella seconda decade. Infine, non vi innervosite se tutto non fila come vorreste nelle attività domestiche della domenica, negli hobbies o nel bricolage cui vi dedicate: la perfezione non esiste, anzi gli errori a volte contribuiscono a rendere meno monotona la vita.

Mercurio nel vostro segno sorride e favorisce la vita familiare, tanto tra i coniugi quanto tra figli e fratelli. In amore, invece, non vi scoraggiate di fronte al silenzio di una persona che volete conquistare da tempo. Dovrete cambiare tattica e continuare a tenere duro: vedrete che cederà a breve. Saturno e Giove, che sono munifici di intelligenza e fortuna, spianano i vostri passi. Per quanto riguarda la vita professionale, oggi che è domenica fate un bilancio: avete trasformato l'esperienza in risorsa, avete fatto dell'urgenza una parte integrante delle vostre attuali qualità e competenze. State tranquilli, i vostri capi se ne sono accorti e ve ne daranno ampio merito.

Alla vigilia dell'Epifania, che tutte le feste porta via, vivrete una giornata piuttosto movimentata. In amore, la vostra capacità di dialogo vi assicura un'intensa corrispondenza con una persona che è destinata a diventare molto più di un'amicizia. Ci sono buone possibilità infatti che si trasformi in un amore passionale. Per quanto riguarda il lavoro infine, se siete occupati anche oggi, con la consueta diligenza riuscite a ottenere ottimi risultati nonostante la voglia scarseggi.

Oggi che siamo alla vigilia dell'Epifania, Marte dissonante vi rende irrequieti in famiglia. Quindi fate attenzione a non lasciarvi andare al nervosismo. In amore, la Luna in Toro e Saturno in Capricorno vi fanno seri e coscienziosi. Specie chi di voi ha una relazione di lungo corso riesce a confermarsi coerente e fedele. Per quanto riguarda la vita professionale, se anche oggi lavorate, prendete in mano una situazione lasciata in sospeso e ve la caverete in un battibaleno.