Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri!

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 febbraio.

Per i nati sotto il segno dell'Ariete sarà un giorno all'insegna del cambiamento. Sfruttando il vostro carattere brillante, nel caso siate single, non esitate ad accogliere la nascita di un nuovo amore che attende solo che prendiate l’iniziativa. Per quanto riguarda il lavoro, oggi potrebbe essere il giorno giusto per intraprendere nuovi investimenti economici, che potrebbero risultare vincenti soprattutto se siete nati tra il 17 e il 20 del mese di aprile.

Questa domenica, per i nati sotto il segno del Toro, è la giornata giusta per trovare conforto in famiglia o con qualche amico fidato. In questo modo, grazie a una ventata di fresca spensieratezza, sarà più semplice alleggerire le preoccupazioni sul posto di lavoro e alleggerire le responsabilità di cui vi fate carico. Per quanto riguarda la vita amorosa, la Luna in Leone vi lancia delle sfide che voi potreste accogliere con piacere. Fate attenzione, però, perché legami costruiti nel segreto potrebbero crearvi difficoltà nel quotidiano. Infine, nel caso in cui dobbiate lavorare anche di domenica, non scoraggiatevi: sarete efficienti e dinamici, spinti dalla voglia di affermare il vostro valore.

L’arrivo della Luna nel segno amico del Leone, a partire dalla tardo pomeriggio, stimolerà nei gemelli la voglia di essere produttivi ma anche il desiderio di incontrare gli amici e di un po’ di mondanità. Un contrasto che però riuscirete a bilanciare nel modo giusto. In amore, un incontro avvenuto quasi per caso accenderà i vostri sensi, riportandovi quasi all’età adolescenziale. Mentre sul lavoro, nonostante sia domenica, potreste riuscire a mettere a punto molti obbiettivi professionali. Magari grazie a un’intuizione o ad un’idea afferrata al volo.

Per i nati sotto il segno del Cancro sarà una giornata positiva piena di sorprese da passare in famiglia nel segno della condivisione. Questa domenica, anche in amore, vi regalerà momenti di serenità, mentre sul lavoro, se fate una professione collegata con l’arte, la cultura, il mondo della moda, date libero sfogo al vostro estro: è il giorno giusto per farlo.

Generosità, dinamismo e voglia di vivere. Saranno queste le parole chiavi della vostra domenica, che dovrete sfruttare in tutti gli ambiti della vostra vita. In amore, ad esempio, lasciatevi andare ed abbandonatevi nelle braccia della persona che vi ha rubato il cuore. Nel caso in cui siate single e vogliate dichiararvi: fatelo ma con la consueta gentilezza e buona educazione. Anche per questo segno gli astri in questa giornata portano in dote una buona dose di fortuna per chi fa un lavoro connesso con la cultura e lo spettacolo.

Per i nati sotto questo segno non sarà una giornata esattamente nelle vostre corde. Sul vostro cammino, infatti, si abbatterà una nebbia in grado di limitarvi in ogni campo. Ma non disperate, la capacità di tenere i piedi ben piantati per terra vi aiuterà ad affrontare ogni difficoltà. In amore oggi potreste rischiare di non riconoscervi: la consueta timidezza, infatti, potrebbe lasciare spazio all’impetuosità, scaturita da una passione che vi capitava da tempo. Sul lavoro, invece, dovrete ricorrere far ricorso a tutta la vostra voglia di non mollare per affrontare le difficoltà odierne.

Una domenica all’insegna della condivisione. Questa giornata porterà in dote ai nati sotto il segno della Bilancia la voglia di spostarsi, di fare nuove conoscenze o di incontrare gli amici di sempre, magari sfruttando i social network. Un positiva irrequietezza che però non avrà effetti in amore, dove siete alla ricerca di un equilibrio sentimentale, senza scossoni e privo di ansie. Per quanto riguarda il lavoro, invece, si tratta di una domenica molto congeniale per chi come voi (svolga un lavoro connesso con la comunicazione, la pubblicità, la grafica e la moda.

Oggi, per i nati sotto il segno dello Scorpione, ci sarà da fare attenzione. Non sarà, infatti, una giornata particolarmente fortunata quindi: fate attenzione agli spostamenti di ogni tipo (treni, aerei, metropolitane, mezzi pubblici in genere) che potrebbero essere soggetti a ritardi, cancellazioni e scioperi. In amore, invece, sfruttate il vostro talento migliore, ossia capacità di coinvolgimento erotico. Infine, per quanto riguarda il lavoro, sia per i creativi che per chi pratichi e svolga una professione connessa con l’arte, vi aspetta un’ottima giornata, ricca d’ispirazione.

Complice l’ingresso di una luminosa Luna nel segno vostro amico fidato del Leone, oggi la parte dinamica, estrosa e avventurosa del vostro carattere sarà particolarmente stimolata. In amore, però Mercurio e Nettuno vi remano contro, quindi evitate di prendere iniziative, è meglio aspettare momenti migliori. Sul lavoro, invece, se svolgete una professione che ha che fare con la comunicazione, la pubblicità, la vendita, avete oggi ottime chance di ottenere un discreto successo.

Una domenica di serena armonia. Per i nati sotto il segno del Capricorno sarà una giornata da passare in famiglia o con gli amici, sfruttando la consueta capacità di parlare in modo chiaro per rafforzare i rapporti a cui più tenete. Se siete single, oggi evitate di farvi limitare dalla vostra razionalità e provate a dare libero sfogo al vostro istinto. Sul lavoro, invece, considerate che i transiti planetari odierni vi offrono una mano per affermarvi ed emergere.

Oggi potreste essere un po’ meno brillanti. Ma non disperate e fate affidamento sulla vostra freschezza di spirito, soprattutto in amore. In questo campo, infatti, potreste riuscire a conquistare definitivamente il vostro partner proprio facendo affidamento sulla vostre attitudini caratteriali. Per quanto riguarda il lavoro, invece, vi aspetta una giornata altamente produttiva, anche se si tratta di una domenica.

Una bella domenica in linea con le vostre corde di sensibilità ed empatia verso il prossimo. Per i nati sotto il segno dei Pesci, oggi, grazie ad una coabitazione planetaria felice, è la giornata adatta per sfruttare la vostra personalità estrosa. In amore la parola chiave in questa giornata sarà 'emozioni', sia che siate in coppia, oppure se vi troviate in cerca dell’anima gemella. Quindi sperimentate e non chiudetevi alle novità. Sul lavoro invece sfruttate l’iniezione di linfa creativa che si porterà dietro questa giornata di metà febbraio.