Coronavirus, l'appello di Dylan Dog (e di Sclavi): restate a casa!

In questi giorni in cui siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per contribuire alla limitazione del contagio da coronavirus, anche Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, ha deciso di lanciare un messaggio ai lettori. Lo fa con una tavola del celebre personaggio dei fumetti pubblicati da Sergio Bonelli Editore, da lui sceneggiata e disegnata da Sergio Gerasi. Vi si legge: "Il mostro alieno è arrivato. E stavolta non è una storia di fantasia. È reale!". Poi la parola passa a Dylan Dog, che si rivolge ai lettori: "Tutti potremmo essere infetti, anche se senza sintomi. Per questo, per non essere anche noi mostri, se non abbiamo assoluta necessità di uscire, restiamo a casa!". E aggiunge: "Restate a casa! Non solo per proteggere voi stessi, ma soprattutto per proteggere gli altri! Restate a casa – conclude con la sua celebre esclamazione - restate a casa, Giuda ballerino!".

Il videomessaggio di Tiziano Sclavi

Lo stesso Sclavi ha poi inviato al quotidiano La Repubblica un videomessaggio in cui ringrazia il personale sanitario che si sta prodigando contro l'emergenza coronavirus e invita tutti a rimanere in casa per evitare di propagare il contagio. La casa editrice Bonelli ha dato il via dall'inizio della settimana, nell'ambito del progetto #ACasaConBonelli, a un'iniziativa particolare dedicata a tutti i suoi lettori dal titolo 'Un Bonelli al giorno'. Ogni mattina alle ore 10, visitando il sito della casa editrice, i lettori troveranno un fumetto in formato pdf scaricabile gratuitamente.