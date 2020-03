Libri, online "I dialoghi Boreali": si parte con Jan Brokken. VIDEO

E' stato uno dei primi eventi cancellati per il Coronavirus, adesso - almeno in parte - è disponibile online. Quest'anno i Boreali Nordic festival è saltato, ma la casa editrice Iperborea, da decenni specializzata nella pubblicazione della grande letteratura del Nord Europa, ha deciso comunque di recuperare, facendo dialogare a distanza presentatore e autore in una breve intervista video "in cui la domanda è solamente una, quella più urgente, più importante".

"Pensiamo che entrare nelle case degli autori, scoprire che a qualsiasi latitudine si vivono in queste ore gli stessi sentimenti e si abitano spazi simili, non potrà che farci sentire tutti più vicini, e meno soli", spiegano dalla casa editrice. Spazio quindi ai primi tre #dialoghiboreali, in attesa che ogni settimana ne siano disponibili altri.

Si parte con "I Giusti" di Jan Brokken

Il primo video è dedicato a "I Giusti" a firma di di Jan Brokken, uno degli autori più amati del catalogo dell'editore e di cui nelle prossime settimane parleremo nella nostra rubrica sui consigli di lettura. A seguire, Alessandro Vanoli e Bergsveinn Birgisson dialogano su "Il vichingo nero" e Natascha Lusenti e Levi Henriksen parlano invece del "Lungo inverno" di Dan Kaspersen.