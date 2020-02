Matrix 4, le spettacolari riprese notturne a San Francisco. VIDEO

Enormi esplosioni, voli in elicottero e acrobazie in moto hanno segnato una notte di riprese di The Matrix 4 a San Francisco. Bobby Emery ha registrato questo video il 22 febbraio da casa sua in Sansome Street. Un'esplosione particolarmente intensa, ben visibile dal video postato su Storyful, ha provocato fiamme altissime. Il video mostra i veicoli che si lanciano mentre si svolgono gli spettacolari giochi pirotecnici. La serie Matrix è nota da tempo per i suoi straordinari effetti speciali, e il quarto capitolo sembra destinato a continuare la tradizione forse con il ritonro di Keanu Reeves fra i protagonisti. Matrix 4, sul set Neo e Trinity di nuovo insieme. VIDEO