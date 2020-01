"Mi hanno fatto un grande regalo per il compleanno, è una canzone a cui tengo molto "Sangue Nero", scritta ovviamente da Cristiano Malgioglio". Iva Zanicchi usa Instagram, dove conta 112 mila follower, per condividere con i fan la felicità del traguardo raggiunto (è nata il 18 gennaio 1940). "Non sarà l'unica sorpresa: in primavera ne arriverà un'altra"- continua l'aquila di Ligorchio, che conclude il video chiedendo al suo pubblico di farle sapere le prime impressioni dell'ascolto.

La carriera musicale

Con tre festival di Sanremo vinti è la cantante che ne ha collezionato più successi nella storia della musica italiana. La carriera di Iva Zanicchi inizia a Castrocaro nel 62, dove veniva data per favorita, ma non ottenne il successo. La sua voce sorprese comunque i discografici e le valse un contratto con una nuova etichetta. Nel '63 il primo 45 giri contenente le canzoni "Zero in amore" e "Come un tramonto". Subito dopo il secondo con "Tu dirai" e "Sei ore". Il primo grande successo nel '64, con la cover italiana di "Cry to me", "Come ti vorrei". Nel '67 vinse il primo Sanremo con il brano 'Non pensare a me', in coppia con Claudio Villa. Nel '69 il secondo successo con 'Zingara', probabilmente il brano più famoso, interpretato con Bobby Solo. Nel '74 poi la terza vittoria con 'Ciao cara come stai?'. L'ultima interpretazione all'Ariston risale al 2009, quando 'Ti voglio senza amore' finì al centro di diverse polemiche.

E quella televisiva

Il pubblico più giovane la ricorda per la lunga carriera in tv. Dal 1987 al 2000 la Zanicchi ha condotto sulle reti Fininvest il gioco 'Ok, il prezzo è giusto!'. Per molti anni è stata ospite fissa a Buona Domenica. Più di recente è stata al Festival di Sanremo come giurata o opinionista, e come giudice o commentatrice è apparsa anche in diversi talent o reality show: dal Grande Fratello 16 a Tu' sì que vales, Music Farm, La fattoria. Impegnata anche in politica, eurodeputata per Forza Italia e Pdl tra il 2008 e il 2014, Iva Zanicchi è autrice di tre libri.