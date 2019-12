Sue Lyon è morta a Los Angeles, all’età di 73 anni. L’attrice americana era famosa per aver interpretato Lolita nell'omonimo film di Stanley Kubrick, adattamento del 1962 dal romanzo di Vladimir Nabokov. Ad annunciare la sua scomparsa, avvenuta il 26 dicembre, è stato Phil Syracopoulos, un amico della famiglia, come riporta il New York Times. Da tempo Sue Lyon aveva problemi di salute.

La carriera e la fama

Fu proprio il ruolo di Lolita a far conoscere Sue Lyon a livello internazionale. Subito l’attrice, che per la sua recitazione accanto a James Mason e Shelley Winters ottenne una nomination all'Oscar e vinse il Golden Globe come migliore attrice esordiente, diventò il personaggio perfetto per recitare come giovane e conturbante "tentatrice" in un’epoca dove la figura della giovane in coppia con un uomo più grande era considerato un tabù. È lei infatti la protagonista dei film "La notte dell'iguana" (1964) di John Huston, "Missione in Manciuria" (1966) di John Ford, "L'investigatore" (1967) di Gordon Douglas e "Carta che vince, carta che perde" (1967) di Irvin Kershner.

Le sue ultime apparizioni

Superato il periodo dell'adolescenza, la fama di Sue Lyon venne meno. Le sue apparizioni sul grande e sul piccolo schermo furono sempre più rare e dopo essere apparsa in qualche produzione televisiva minore e nel film horror "Alligator" (1980) di Lewis Teague, si ritirò definitivamente dal mondo dello spettacolo e dalle apparizioni in pubblico.