Lady Gaga è pronta a tornare sul grande schermo. Dopo il debutto in ‘A star is born’ con Bradley Cooper e con due nomination e un Oscar per la migliore canzone originale, vestirà i panni di Patrizia Reggiani, in un film sull'omicidio di Maurizio Gucci. Come ha anticipato il sito di intrattenimento Variety, il regista Ridley Scott avrebbe infatti scelto la cantante per il ruolo di “Lady Gucci”, processata e condannata a 18 anni di prigione per aver organizzato l'assassinio del suo ex marito, nel 1995.

Il nuovo film di Ridley Scott sulla dinastia Gucci

Il film che Scott ha in preparazione parte dalla biografia ‘The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed’, scritta da Sara Gay Forden, di cui il regista ha acquisito i diritti. Il film sulla dinastia della famiglia Gucci, scritto da Roberto Bentivegna, sarà incentrato sull'omicidio di Maurizio, nipote del fondatore della casa di moda, Guccio Gucci. La pop star, che non ha mai nascosto di voler proseguire la sua carriera anche come attrice, era da tempo alla ricerca di un nuovo progetto.