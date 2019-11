X Factor, Sofia Tornambene canta Fix you dei Coldplay: VIDEO

Si accendono le luci e sul palco di X Factor compaiono tante piccola Sofia Tornambene. Sono tutte vestite uguali: pantaloni neri e felpa con cappuccio fucsia, proprio come quella che la 16enne di Civitanova Marche ha indossato alle Audizioni. Una scelta scenica ad effetto, quella che ha accompagnato l’esibizione della giovane della squadra di Sfera Ebbasta. Come dice lo stesso coach, Sofia sembra a prima vista una ragazza come tante altre; quando inizia a cantare, però, si trasforma in qualcosa di speciale. E al secondo Live si è ripetuta la stessa magia. Sofia ha portato il brano Fix you dei Coldplay e ha incantato il pubblico.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale