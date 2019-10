Erano rimasti rinchiusi in un cestino del pane fino alla fine di settembre 2019, quando durante uno sgombero di una casa gallese, qualcuno li ha ritrovati. Si tratta di due video e un audio con protagonisti i Beatles “di qualità altissima, tutti inediti”, ha dichiarato alla Bbc Paul Fairweather di Omega Auctions, esperto del settore musicale.

Valutazione di diecimila sterline

Un video, già valutato in 10mila sterline, mostra i quattro di Liverpool durante un’intervista avvenuta a Cardiff nel 1965. Nel filmato, la band scherza con il giornalista: John Lennon dice che Paul McCartney ha cinque figli a Swansea e Ringo Starr rivela, ironicamente, che il loro prossimo film sarebbe un western. Poi i Fab Four si esibiscono in una cover di “There’s no business like show business”.

In un altro video, i quattro insieme al guru spirituale

Un altro filmato, datato 1967, mostra i Beatles intervistati sulla loro aderenza agli insegnamenti del guru spirituale Maharishi Mahesh Yogi. A rispondere è Lennon, con una battuta: "Naturalmente non è un culto e se non lo prendessimo sul serio non saremmo qui". Infine, una registrazione ha catturato sempre Lennon mentre suona “God”, uno dei sui successi da solista.