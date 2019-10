Fabio Rovazzi e Will Smith insieme nella stessa stanza d’albergo. È successo a Budapest, dove l'artista italiano era invitato alla premiere di "Gemini Man", il film diretto da Ang Lee che esce nelle sale italiane il 10 ottobre e che ha come attore protagonista proprio la star americana. Secondo la versione fornita dalla sua agenzia, Rovazzi si sarebbe incidentalmente trovato coinvolto "in una situazione paradossale" che lo ha costretto a condividere, per una notte, una stanza d'albergo con l'attore hollywoodiano per un "errore di prenotazione". Da questo errore, però, è nato uno sketch molto divertente che è stato subito pubblicato su YouTube e sul profilo ufficiale Instagram del cantante.

"Non so come sia possibile"

"Raga, non so come sia possibile ma c’è Will Smith nella mia stanza". Inizia così il video postato da Rovazzi che improvvisa uno sketch con l’attore americano. Nelle immagini si vede il cantante parlare a una telecamera posizionata nel lavandino del bagno, quando entra Will Smith che lo "rimprovera" per aver perso 45 minuti ma gli concede la possibilità di terminare il suo video mentre lui si lava i denti.