Era stata annunciata durante un party esclusivo al Festival di Cannes e tra un mese sarà in tutti i negozi della catena svedese. Si tratta della nuova collezione di abbigliamento realizzata dallo stilista Giambattista Valli per H&M. Dal 7 novembre i capi disegnati dal couturier saranno disponibili anche per il grande pubblico.

La pre-collection a Cannes

Il colosso della moda low cost non è nuovo alle collaboration collection con grandi star della moda mondiale. Basti pensare all'entusiasmo raccolto ai tempi della collezione realizzata con Karl Lagerfeld. Un primo assaggio di questa collezione era stato dato in occasione del photocall all'amFAR Gala, durante il Festival di Cannes, in cui lo stilista era apparso in compagnia di Kendall Jenner, Chris Lee, Chiara Ferragni e Ross Lynch. Tutte le super modelle indossavano uno dei capi della collezione Giambattista Valli X H&M. Quella pre-collezione andò sold out in pochi giorni.

Una collezione tra punk e romanticismo

Valli è stato scelto da H&M per disegnare una collezione romantica e allo stesso tempo contemporanea, in cui il punk fa capolino tra fiori e pizzo. In un'intervista in esclusiva per Vogue, lo stilista ha dichiarato: "I design sono realizzati in un tessuto diverso da quello che uso di norma e verranno venduti a prezzi diversi ma tutto ha un significato, fino alla felpa più semplice". La collezione Giambattista Valli x H&M si compone di sei abiti da party e una serie di capi versatili sia da donna sia da uomo. Nel menswear appaiono felpe col cappuccio impreziosite da strass e fiori, oppure con delle perle d'imitazione. Ai bomber di pelle, Valli abbina un colletto di shearling. "La collezione è una sorta di abbecedario di ciò che ho fatto fino ad ora, - ha sottolineato Valli, aggiungendo - Voglio che la gente possa indossare una delle mie giacche couture sui jeans".

Chi è Giambattista Valli

Classe 1966, Giambattista Valli è uno stilista italiano. Nato a Roma, ha sviluppato la sua creatività lavorando prima alla corte di Roberto Cappucci, per poi veleggiare verso gli atelier di Fendi e Emanuel Ungaro. Lancia il suo omonimo brand nel 2005. Le star che scelgono le sue creazioni per trionfare sui red carpet sono ormai tantissime: si va da Ariana Grande a Emma Stone, passando per Rihanna. Quando parla di sé, Valli dice: "Non sono uno stilista che veste qualcuno per andare al lavoro; la mia comunità di fan e clienti vive la vita del jet set".