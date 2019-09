Morto Ric Ocasek, fondatore e leader dei The Cars

Ric Ocasek, fondatore e leader dei The Cars, si è spento all'età di 75 anni. L'artista è stato trovato senza vita in un appartamento di Manhattan. Le cause del decesso non sono state ancora chiarite, ma la polizia di New York ha fatto sapere che il corpo non presentava segni di violenza evidenti.

La carriera dell'artista

Ric Ocasek (vero nome Richard Otcasek) era nato a Baltimora il 23 marzo del 1944. La sua celebrità è legata in particolare ai The Cars, il gruppo new wave da lui fondato nel 1976 a Boston. L'artista statunitense ha scritto la maggior parte dei pezzi della band, oltre ad esserne stato cantante e chitarrista. Tra i maggiori successi dei Cars vanno citati soprattutto "Just What I Needed" del 1978, "Shake It Up" del 1981 e "Drive" del 1984. Ocasek, nella sua carriera, ha lavorato anche da solista e da produttore. Oltre ai sette album usciti con i The Cars, altri sette sono il frutto di questa 'seconda vita' lontana dalla sua band. Come produttore ha contribuito ai successi di band come Weezer, Suicide e No Doubt. La scomparsa del leader dei The Cars arriva a poco più di un anno di distanza dall'inserimento della band nell Rock and Roll Hall of Fame.