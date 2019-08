Young Signorino ha dato uno schiaffo a uno spettatore in prima fila durante un suo concerto a Fermo, nelle Marche. Il tutto è stato ripreso in un video che poi è stato postato sul web sul canale YouTube "Le Brown". Il trapper, su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti, raccontando di essere stato preso in giro e provocato.

Young Signorino: "Fidati, questa è educazione"

"Se tu vieni nel mio spazio a fare il cog...ne io sto zitto una volta, due volte, tre volte. Poi ti becchi uno schiaffo in faccia – ha detto Young Signorino in una storia Instagram -. Dovete imparare a stare al mondo. Non potete fare il c…o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze: io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio. Fidati, questa è educazione".

"Mi stava provocando, dicendo anche 'anoressico' e frasi del genere"

Il cantante ha detto di essere stato provocato dallo spettatore. "Siccome c’era assenza di sicurezza, ma non sto dando la colpa a nessuno, io mi sono difeso da solo giustamente. Tale persona mi stava provocando, venendo tre volte nel mio spazio, dicendo anche 'anoressico' e frasi del genere. Che cosa ti aspetti? Che ti do un bacino o che ti do uno schiaffo? Io non ti rompo il c…o", ha raccontato Young Signorino. Poi ha pubblicato un post in cui ha ringraziato i fan per i "messaggi di supporto".