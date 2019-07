Laser colorati e nuove tecnologie in una cornice del 200 d.C.. Sono questi gli ingredienti del Roberto Bolle and Friends , evento diretto dal ballerino di fama mondiale Roberto Bolle (FOTOSTORIA) che ieri, 9 luglio, è andato in scena nella prima delle tre serate ambientate alle Terme di Caracalla. (BOLLE SI RACCONTA A SKY TG24 - I SEGRETI DEI DANZATORI)

Il duetto di Bolle con i laser colorati

Uno spettacolo che si ripete oggi, 10 luglio, e domani, e che si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per i fan dell’étoile scaligera e principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York, qui in veste di interprete e direttore artistico. Con un esperimento inedito: un passo a due tra Bolle e dei raggi laser colorati che accompagnano la danza del ballerino con effetti ottici e luci psichedeliche. (LE FOTO DI ONDANCE A MILANO)