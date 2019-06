Uno dei videoclip più iconici degli anni Ottanta sta per tagliare il traguardo del miliardo di visualizzazioni su YouTube. Si tratta di "Take On Me", il brano della band synthpop norvegese degli A-ha che, con l'avvicinarsi del grande risultato, ha deciso di lanciare un contest per premiare il fan che indovinerà il giorno e l'ora in cui verrà raggiunto l’obiettivo. Il concorso, promosso sulla pagina Facebook delle band, permetterà di vincere un viaggio per due persone per il prossimo febbraio a Trondheim, in Norvegia, dove incontrare gli A-ha in occasione del loro "Hunting High & Low Tour".

Al momento oltre 906 milioni di visualizzazioni

Per partecipare al contest è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale del gruppo ed inserire il momento esatto, compresi i minuti, in cui si prevede che "Take On Me" riuscirà a superare il muro del miliardo di visualizzazioni. Al momento il videoclip ha superato quota 906 milioni. La canzone inizialmente non aveva sfondato, ma dopo un nuovo arrangiamento è stata pubblicata di nuovo nel 1985, riuscendo finalmente a diventare una hit. Al suo successo ha contribuito anche il video animato realizzato per il singolo. Composto da un mix di vero e cartoon è stato ideato e girato dal regista irlandese Steve Barron.