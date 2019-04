Il menù della puntata del 25 aprile di "E poi c'è Cattelan" (EPCC) è molto ricco, con il conduttore Alessandro Cattelan che andrà a lezione di difesa personale dalla regina del box office italiano e, per la prima volta, ospiterà uno dei più amati rappresentanti della nuova generazione di cantautori nostrani. Saranno infatti Paola Cortellesi e Calcutta a impreziosire con la loro presenza il terzo appuntamento stagionale con EPCC, il late night show di Sky in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno.

Botte da orbi con Paola Cortellesi



Attrice, conduttrice, cantante e sceneggiatrice: Paola Cortellesi è uno dei talenti più eclettici del panorama italiano, sempre credibile e amata in ogni ruolo sia sul piccolo che sul grande schermo. In queste settimane è in sala con la commedia di Riccardo Milani “Ma cosa ci dice il cervello”, che ha segnato incassi da record nel week-end pasquale come non succedeva da anni. Paola Cortellesi a EPCC svelerà ad Alessandro Cattelan alcuni segreti del set, a partire dalle prove fisiche alle quali si è sottoposta durante le riprese del film, in cui interpreta il ruolo di un agente segreto. Cattelan ne farà le spese, a colpi di Ju-Jitsu.

Il live di Calcutta

Reduce dalle ottime performance dell'ultimo disco Evergreen, sul palco di EPCC arriverà poi Calcutta. L'autore di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni, dopo le due tappe sold out all’Arena di Verona e nello stadio della “sua” Latina, si prepara ad affrontare un’estate che lo vedrà in tour in tutta Italia. Alla vigilia di questo appuntamento atteso da migliaia di fan, Calcutta arriva alla scrivania di Cattelan per raccontare tutte le emozioni dei live e per un’inedita e divertente performance al pianoforte.