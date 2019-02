L'attrice premio Oscar, Jennifer Lawrence, si è fidanzata ufficialmente. Il futuro marito è Cooke Maroney, il trentacinquenne direttore della galleria d'arte Gladstone 64 a New York. La notizia del fidanzamento è stata confermata dal portavoce dell'attrice a People dopo che i due erano stati notati in un elegante ristorante francese di Manhattan. Durante la cena, secondo diverse fonti, l'attrice statunitense avrebbe sfoggiato un vistoso anello all'anulare sinistro.

Insieme dal giugno del 2018

I due si frequentano dal giugno 2018 e si sarebbero conosciuti grazie a Laura Simpson, un'amica in comune. Prima Jennifer Lawrence era stata fidanzata con l'attore Nicholas Hoult e con il frontman dei Coldplay, Chris Martin. Da quando hanno cominciato a fare coppia, Lawrence e Maroney hanno sempre mantenuto il massimo riservo sulla loro relazione e, anche per quanto riguarda il matrimonio, non è trapelata nessuna data ufficiale. A parte i rari avvistamenti a New York, finora la coppia è stata vista insieme lo scorso agosto a Parigi e poi a Roma, probabilmente per una vacanza, e lo scorso settembre per la premiere de 'La favorita'.

Tra le attrici più in voga

L'attrice ventottenne, al momento, è una delle star più acclamate di Hollywood potendo vantare nella sua giovane carriera già un premio Oscar, vinto nel 2013 per l'interpretazione in 'Il lato positivo', e tre nomination. Nel mentre, però, ha dovuto far fronte a un furto di foto private che le ha procurato non poco imbarazzo: nel 2014, infatti, è stata vittima di un hacker che le ha sottratto oltre 60 foto, in bikini e nuda, per poi pubblicarle in rete. Il futuro marito, dopo aver studiato storia dell'arte alla New York University, attualmente dirige la sede della Gladstone Gallery nell'Upper East Side di Manhattan.