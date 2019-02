Cosa è successo a MasterChef 8 ieri sera: la quinta e la sesta puntata

Dopo le selezioni, prende il via la gara di MasterChef 8: 20 concorrenti si sfidano davanti alla giuria composta da Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli, ma uno di loro deve eliminare definitivamente la cucina del cooking show più celebre del piccolo schermo.

La prima Mistery Box di MasterChef 8

La prima prova da affrontare è celata dentro alla Mistery Box: i concorrenti di MasterChef 8 scoprono una serie di ingredienti dal colore chiaro, che dovranno colorare con l'aiuto di spezie, nero di seppia e altri elementi per cucinare un piatto che li rappresenti. Al termine della prova i giudici assaggiano i piatti più interessanti, decretando il migliore della prova. Iniziano gli assaggi ed ecco Alessandro con il suo "Celeste nostalgia", un piatto a base di capesante con cui il giovane dimostra di avere azzeccato il senso della prova, secondo Joe Bastianich. Ancora capesante per la preparazione di Guido intitolata "Capasanta pop", che merita i complimenti di Bruno Barbieri. Il terzo assaggio ha per protagonista il baccalà: "La tela del gusto" di Salvatore, 'il Capitano', per Giorgio Locatelli è "una buona preparazione".

Mistery Box, i migliori di MasterChef 8

La giuria di MasterChef Italia non si risparmia e continua gli assaggi chiamando al centro Loretta con il suo "Impressioni", un piatto "molto interessante" per Antonino Cannavacciulo; si prosegue con Federico e il suo "Creatività", seguito da Giovanni che presenta "Baccalà in tavolozza". Anche Gloria è fra i migliori della prova con un piatto intitolato "Sfumature", che per Giorgio Locatelli è il più bello in assoluto. Chiude la schiera dei migliori della Mistery Box Giuseppe, con "Il mare nel piatto", che piace molto a Bruno Barbieri. La giuria sceglie il migliore fra i migliori: Salvatore. Il Capitano ha trattato il baccalà "in modo eccezionale" per la giuria e godrà di un importante vantaggio in vista del successivo Invention Test.

L’Invention Test di MasterChef 8

I concorrenti sono ora divisi in “forti” e “deboli”, ma solo un gruppo prende parte alla prova successiva, a discrezione di Salvatore: il Capitano salva il gruppo dei deboli che sale in balconata, mentre i forti - lui compreso - sono chiamati a cucinare. E’ il momento di scoprire il tema dell'Invention Test: i giudici raccontano i piatti della loro infanzia, dalla pasta e fagioli della nonna di Antonino Cannavacciulo al coniglio con la polenta di Giorgio Locatelli, passando per il risotto con i granchi della mamma di Joe Bastianich e le pappardelle alla lepre amate da Bruno Barbieri. Salvatore deve scegliere: la pasta e fagioli sarà il tema dell’Invention Test.

Il migliore dell'Invention Test di MasterChef 8 è Guido

I concorrenti hanno 60 minuti di tempo per preparare una pasta e fagioli degna di MasterChef 8. Salvatore presenta “Pasta e fagioli del giorno dopo”, Guido propone un'ottima "Pasta e fagioli un po' Piemonte, un po' Toscana", mentre Gloria porta un piatto che non convince Bruno Barbieri. Il “Cuor di fagioli” di Loretta non soddisfa, poi è il turno di Giovanni, che poteva fare meglio, seguito da Alessandro, la cui preparazione non piace alla giuria. Federico punta sugli insegnamenti della nonna Maria per la sua pasta e fagioli che risulta, però, “dal gusto un po' vuoto”, mentre Giuseppe esagera con il peperoncino. Guido è il migliore e sarà il capitano della sua brigata nella prova in esterna. Fra i peggiori Gloria e il suo “piatto presuntuoso”, Loretta e una pasta e fagioli lontana anni luce dalla ricetta tradizionale, e Giuseppe, che ha ecceduto nel personalizzare il piatto. Colpo di scena: la giuria decide di non eliminare nessuno dei concorrenti, per il momento.

La prima prova in esterna di MasterChef 8

La sfida si riapre ad armi pari durante la prova in esterna: i concorrenti arrivano all'Aeroporto Militare di Pisa, dove - divisi in due brigate - devono cucinare per cento aviatori. Guido, con Salvatore come sous chef, è il capitano della brigata rossa e sceglie Anna come rivale, indicando Caterina come suo braccio destro per la brigata blu. I concorrenti devono preparare un menù composto da un primo, un secondo e un dolce utilizzando gli ingredienti semplici che si trovano nella cucina della mensa dell’Aeroporto militare di Pisa. I capitani e i relativi sous chef delle due brigate stabiliscono il menù: pasta al ragù di mare, spezzatino con patate e una mousse con crumble di mascarpone per i rossi; risotto alla zucca, caponata con polpette e cheesecake per i blu. Dopo qualche incidente di percorso e alcuni errori nella valutazione di cotture e quantità, ecco il vincitore: la brigata blu, guidata da Anna e Caterina, domina la prova in esterna con 89 preferenze.

Il primo Pressure Test di MasterChef 8

La brigata rossa si gioca il tutto e per tutto al Pressure Test, dove Alessandro, Virginia, Samuele, Federico, Giovanni, Tiziana, Salvatore, Guido, Paola, Gerry provano a cucinare in 10 minuti una perfetta maionese, usando delle uova di quaglia. La fase più difficile pare essere proprio la rottura delle uova: Guido è salvo e vola in balconata, seguito da Federico e Samuele. Gli altri aspiranti chef affrontano un altro step: cucinare un uovo in camicia. La difficoltà? I concorrenti hanno a disposizione un solo uovo. Gerry è il migliore e si salva. Il resto del gruppo ha un’ultima chance per salvare la partecipazione al cooking show cucinando una omelette, con un tocco di creatività. Le cloche si alzano: l'ingrediente dell’omelette è un uovo di struzzo che, spiega Joe Bastianich, corrisponde a circa 23 uova di gallina e ha un guscio molto duro e difficile da rompere.

MasterChef 8, eliminata Paola

I giudici iniziano l'assaggio delle omelette: Giovanni, Virginia e Salvatore sono salvi. Alessandro, Tiziana e Paola sono i tre peggiori. Tiziana e Alessandro possono proseguire la gara di MasterChef 8, Paola deve togliersi il grembiule e abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef Italia.

