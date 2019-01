Un compleanno discreto e fuori dalle luci dei riflettori quello di Kate Middleton, che il 9 gennaio 2019 compie 37 anni. La duchessa di Cambridge ha trascorso la mattinata senza suo marito William, impegnato in un evento con gli operatori della London Air Ambulance e non ha mancato di ringraziare tutti per i messaggi di auguri ricevuti, tramite il profilo ufficiale di Kensington Palace.



Compleanno (in parte) solitario

Kate Middleton ha trascorso parte del suo compleanno senza il principe William, impegnato durante la mattinata in un incontro presso la sede della London Air Ambulance, servizio di elisoccorso attivo da 30 anni nella capitale. In goni caso, come sottolineato dai media inglesi, il duca di Cambridge prenderà parte ai festeggiamenti che si terranno in serata. Il tabloid Mirror ha ricordato i precedenti compleanni "separati" citando il libro "Kate: A Biography" di Marcia Moody: a quanto pare i due sono stati lontani un paio di volte nel giorno della ricorrenza quando erano fidanzati, ma mai dopo il matrimonio.

Duchessa di stile ed eleganza

Nata il 9 gennaio 1982 a Reading da una famiglia borghese, Kate Middleton ha conosciuto il principe William all'Università di St. Andrews nel 2001: il fidanzamento ufficiale è avvenuto il 16 novembre 2010 e il matrimonio, un evento di portata mondiale, il 29 aprile 2011. Da quel giorno, Kate ha assunto il titolo di "Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge", partecipando a numerosi impegni ufficiali, alcuni dei quali al fianco della Regina Elisabetta. Sempre molto attenta al cerimoniale e all'etichetta reale, Kate Middleton si è distinta per stile, eleganza e riservatezza, nonostante la pressione dei media britannici sia sempre stata costante. Una presenza, quella dei tabloid, spesso molto invadente. L'attenzione mediatica sulla coppia è ulteriormente aumentata con la prima gravidanza: il 22 luglio 2013, Kate ha partorito a Londra il primo "royal baby", George Alexander Louis, seguito poi da Charlotte Elizabeth Diana (2 maggio 2015) e Louis Arthur Charles (23 aprile 2018).

Una nuova gravidanza?

Negli ultimi giorni Kate Middleton è stata al centro dell'attenzione anche per una possibile nuova gravidanza. Le quote delle scommesse sulla nascita di un quarto "royal baby" si sono decisamente abbassate anche se c'è chi ha visto in una foto con un cappotto pre-maman un indizio della gestazione. Da Kensington Palace, comunque, non è arrivata nessuna conferma ufficiale e vista anche l'ultima gravidanza particolarmente complicata sembra improbabile che i Duchi di Cambridge vogliano subito un nuovo erede.