Pegi Morton Young si è spenta all’età di 66 anni. La cantautrice e musicista statunitense, ex moglie del cantautore canadese Neil Young, è deceduta nella sua casa in California dopo aver lottato a lungo contro il cancro. La notizia è stata diffusa attraverso i profili social dell’artista che hanno rivelato che la morte è avvenuta lo scorso primo gennaio. "Madre, nonna, sorella, zia, musicista, attivista e co-fondatrice del Bridge School – si legge nella nota - Pegi Young è deceduta circondata dagli amici e dalla famiglia nella sua terra natale, la California".

La carriera

La carriera musicale di Pegi Morton è iniziata nel 1983, quando con i "The Pinkettes", si esibisce nei tour di Neil Young. Per poter apprezzarla da solista bisogna attendere, però, il 2007, anno nel quale incide il suo primo disco. L’album contiene sei brani originali e alcune cover supportate in studio da Ben Keith, Anthony Crawford, Spooner Oldham, Rick Rosas, Karl T. Himmell e lo stesso Neil Young. Dopo questo disco ne sono usciti altri quattro. "Scrivo canzoni e poesie sin dai tempi del college – aveva rivelato Pegi Young in un'intervista del 2007 – ma non ho mai trovato il tempo per registrarle perché non rientravano nelle priorità della mia vita". Dopo la nascita del figlio Ben, infatti, si è dedicata assiduamente all'assistenza dei bambini disabili.

La relazione con Neil Young e l’impegno nel sociale

Pegi Morton si è sposata nel 1978 con Neil Young, dopo che quest’ultimo aveva divorziato dall'attrice Carrie Snodgrass, dalla quale aveva avuto il primo figlio, Zeke. Dall’unione con Pegi nascono due figli, Amber e Ben. Quest'ultimo, come Zeke, è affetto da displasia celebrale, malattia che spinge la cantante ad impegnarsi attivamente nell’assistenza dei bambini disabili. Nel 1985, infatti, Pegi dà vita alla Bridge School, un'associazione umanitaria a favore dei disabili, attraverso la quale negli anni ha organizzato dei concerti acustici per i bambini con star del calibro di Davie Bowie, Tom Petty, Rem e Red Hot Chili Peppers. La relazione con Neil Young è finita dopo 36 anni di matrimonio, molti dei quali trascorsi nello stesso ranch della California del nord, a San Mateo. A seguito del divorzio nel 2014, Young ha cominciato una nuova relazione con l'attrice e regista Daryl Hannah.