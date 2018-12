DiCaprio fa i complimenti a Milano: “Città sempre più verde”

Un post dedicato alla “svolta green” della città di Milano è apparso sulla pagina Instagram dell’attore premio Oscar e attivista ambientalista Leonardo DiCaprio. La star, condividendo l’immagine postata da un sito di informazioni sull’ambiente, si è congratulato con il capoluogo lombardo, “l’ultima città”, in ordine di tempo, “ad aver abbracciato ‘la svolta verde’ in modo significativo”.

Il piano per la Milano “verde”

“La città prevede di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030”, si legge nel post sotto una foto del Duomo di Milano che mostra in primo piano le palme che dal 2017 decorano la piazza. “Il piano per trasformare la città in modo più verde include la trasformazione di ex scali ferroviari in parchi, la piantumazione di alberi in più di 2mila cortili scolastici, e l’introduzione di oltre 10 milioni di metri quadrati di verde sulle terrazze”, si spiega. “Se avrà successo, il piano potrebbe dimostrare i benefici che ne derivano per la città e i suoi cittadini: i dati ufficiali stimano che l’aumento del 30% del numero di alberi assorbirà 5 milioni di tonnellate in più di anidride carbonica all’anno, e potrebbe ridurre la temperatura in città di 2 gradi”. Dopo aver letto il post sulla pagina di DiCaprio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lo ha ringraziato e lo ha invitato a venire presto in città.