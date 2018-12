Manca poco più di un mese a Natale e tutto inizia a trasformarsi come da tradizione: dalle luci, alle vetrine, fino agli spot pubblicitari. Come ogni anno, i grandi magazzini inglesi John Lewis & Partners fanno a gara per aggiudicarsi il titolo di pubblicità più commovente. Per farlo, questa volta hanno ingaggiato un protagonista d’eccezione: Elton Jhon. L’emozionante spot natalizio che racconta la storia della star e il suo amore per la musica è già virale online e si intitola “Il ragazzo e il pianoforte”.

Il video

Lo spot si apre con il cantante al giorno d’oggi, seduto al suo pianoforte in una casa addobbata per l’arrivo del Natale. Quando comincia a suonare i primi accordi della sua hit Your Song, la star torna con la mente indietro nel tempo. Ci ricorda così le varie epoche della sua carriera, passando dagli anni ’80 ai ’70, fino all’adolescenza quando Reginald Kenneth Dwight (vero nome di Elton John) suonava nei pub. Il viaggio, sempre sulle note della romantica canzone, continua fino a una recita scolastica del piccolo Reg, per poi terminare a un Natale di molti anni fa. Quello in cui Elton è un bimbo che riceve dalla madre Sheila e dalla nonna il pianoforte su cui poi avrebbe imparato a suonare. “Certi regali, non sono mai solo regali”, si legge nel finale dello spot. Un pianoforte, per esempio, può cambiare la vita.

La star

Le scene della pubblicità sono interpretate da diversi attori, ciascuno con indosso un costume che riproduce fedelmente quelli utilizzati da Elton John in passato. Lo spot arriva a pochi mesi dal film autobiografico "Rocket Man", la cui uscita è prevista per il 2019. Il cantautore, che da tempo ha annunciato il tour di addio alle scene per il prossimo anno, parlando dello spot di cui è protagonista ha detto: "È stata un'occasione importante per me per riflettere sulla mia vita e sulla mia carriera, cominciando da quando iniziai a suonare il pianoforte di mia nonna e la musica entrò nella mia vita. È stato splendido e ho amato ogni minuto del video".