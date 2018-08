Morto Zombie boy, modello e star in video Lady Gaga "Born this way"

Rick Genest, modello e artista canadese, noto come Zombie Boy per l'aspetto conquistato con i suoi molteplici tatuaggi, è morto suicida nel suo appartamento di Montreal, Canada. Aveva 32 anni ed era noto ai più per aver partecipato al video "Born This Way" di Lady Gaga. La cantante si è detta "devastata" dalla notizia e ha colto l'occasione per sensibilizzare i suoi fan sull'importanza del parlare della propria salute mentale e del disagio.

Chi era Rick Genest

Rick Genest, meglio noto come Zombie Boy, era un modello canadese. Fu scoperto dallo stilista Nicola Formichetti nel 2010. Ha posato per Gq e Vogue Hommes, e ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. Inoltre ha preso parte alla campagna pubblicitaria di Thierry Mugler, trampolino di lancio per la partnership con Lady Gaga nel video "Born This Way", dove la cantante è stata truccata proprio come Genest.

Il cordoglio della cantante

"Il suicidio dell'amico Rick Genest, Zombie Boy, è oltremodo devastante", ha scritto Lady Gaga, prima di dedicare una serie di post alla disgrazia e alla piaga sociale della depressione. "Dobbiamo lavorare più duramente per cambiare la cultura, - continua nel tweet la cantante di “Joanne” - portare la salute mentale in primo piano e cancellare lo stigma di cui non possiamo parlare. Se soffrite, chiamate un amico o un familiare oggi. Dobbiamo salvarci".

Stringendo l'attenzione sulla depressione, Lady Gaga sottolinea come ci vogliano solo 21 giorni per creare un'abitudine. "Se state soffrendo a causa della salute mentale vi chiedo per oggi che sia il vostro primo giorno o la continuazione del lavoro che state facendo - raccomanda miss Germanotta -. Chiedete aiuto se state soffrendo o se sapete di qualcuno che sta soffrendo". Infine Lady Gaga informa i suoi fan che in autunno la Born This Way Foundation si dedicherà proprio a iniziative volte a costruire "culture di gentilezza e benessere".