Yoko Ono, in arrivo il nuovo album "Warzone"

Yoko Ono pubblicherà un nuovo album sul tema della pace: il disco, intitolato "Warzone", uscirà il prossimo 19 ottobre e sarà composto dai riarrangiamenti di alcuni dei brani più famosi della sua carriera. In concomitanza con l'annuncio è stato condiviso sul sito ufficiale della cantante anche il primo singolo, quello che dà il titolo all'opera



Il nuovo album

"Il mondo è così incasinato. Le cose sono difficili per tutti. Viviamo in un campo di battaglia", ha dichiarato Ono in un comunicato stampa che accompagna l'uscita del disco. "Le cose sono difficili per tutti. Stiamo vivendo in una warzone". L'album sarà prodotto dal figlio di Yoko, Sean Ono Lennon, e conterrà 13 tra i brani più celebri dell’artista composti tra il 1970 e il 2009, reinterpretati per l'occasione. Nella tracklist ci sarà anche "Imagine", inno pacifista di John Lennon del quale la Ono è stata recentemente riconosciuta co-autrice. Per accompagnare l'uscita del disco, inoltre, ogni settimana fino al 19 ottobre, verrà pubblicato un brano sul suo sito "ImaginePeace.com". Il primo è già online: si tratta di "Warzone”, canzone composta nel 1995.

Gli altri progetti di Yoko

L'ultimo album di Yoko Ono, "Take Me to the land of hell", risale al 2013. Nel 2016 è stato invece pubblicato "Yes, I’m a Witch Too", composto da una serie di remix dei suoi brani realizzati da artisti come Moby e Death Cab for Cutie. L'uscita di "Warzone" dovrebbe anticipare nuove pubblicazioni: la cantante ha infatti dichiarato di essere già a lavoro su un nuovo progetto. Solo pochi giorni fa, inoltre, Yoko Ono aveva annunciato anche la pubblicazione di un volume con retroscena sullʼalbum "Imagine" di John Lennon.