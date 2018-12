Scarlett Johansson replica alle critiche per il ruolo di transgender

Scarlett Johansson è al centro delle polemiche per il suo prossimo ruolo. In "Rub & Tug", infatti, l’attrice vestirà i panni di un transgender e molti non la ritengono adatta al ruolo. La diva di "Lost in translation", tuttavia, ha risposto alle critiche con una battuta, chiamando in causa alcuni colleghi che prima di lei hanno interpretato personaggi transessuali.

"Rub & Tug"

Il film sarà diretto da Rupert Sanders, regista con il quale Scarlett Johansson aveva collaborato per il poco riuscito "Ghost in the shell". Al centro della pellicola ci sarà la vicenda di Jean Marie Gill, personaggio realmente esistito che negli anni '70 riuscì a farsi largo nel mondo della malavita di Pittsburgh assumendo un’identità maschile, quella di Dante "Tex" Gill. Nel film sarà concesso ampio spazio anche all’influenza che Dante ebbe sulla comunità gay del tempo e alla sua relazione con la moglie, Cynthia Bruno.

Le critiche e la risposta

Nonostante la produzione della pellicola sia ancora all’inizio, in molti non hanno gradito la scelta di Scarlett Johansson come protagonista del film. Secondo molti membri della comunità LGBT, infatti, il ruolo sarebbe dovuto andare ad un attore effettivamente transessuale. La replica dell’attrice, diffusa dal magazine Bustle, comunque, non si è fatta attendere: "Dite [a chi si lamenta] che può chiedere ai rappresentanti di Jeffrey Tambor, Jared Leto e Felicity Huffman per un commento", ha detto la Johansson. I tre attori citati, infatti, hanno portato prima di lei al cinema e in tv storie di transessuali, ricevendo anche plauso e riconoscimenti per le proprie interpretazioni.