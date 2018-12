Batman, svelati i dettagli del matrimonio con Catwoman

Gli appassionati di Batman forse non saranno entusiasti dello "spoiler", ma il New York Times ha anticipato i particolari del matrimonio tra l'uomo pipistrello e Catwoman. La storia è contenuta nel numero 50 del fumetto, in uscita il 4 luglio negli Stati Uniti. Ma, con il disappunto degli autori e di DC Comics, il quotidiano statunitense ha già fatto trapelare quasi tutto.

Il giorno del matrimonio

Il matrimonio era atteso. Batman aveva infatti chiesto la mano di Catwoman nel numero 24, ricevendo risposta positiva nel numero 32. Da allora, i due personaggi avevano però dovuto affrontare, come da tradizione, una serie di impedimenti, ultimo dei quali il tentato intervento di Joker, determinato a far fallire le nozze. Anche nel numero 50 c'è spazio per un colpo di scena: il Nyt parla di una lettera spedita da Selina Kyle (Catwoman) a Bruce Wayne. Si tratta di un ripensamento dell'ultimo momento, dovuto al timore che la troppa felicità delle nozze possa convincere il miliardario di Gotham ad abbandonare l'abito da eroe. "Sei ancora un bambino, Bruce. Un bambino ferito. Per salvare il mondo gli eroi compiono dei sacrifici. Il mio sacrificio è la mia vita. Sei tu", scrive Catwoman, convinta che il matrimonio possa compromettere la vita parallela di Bruce Wayne.

La protesta degli autori

Lo spoiler si addentra nei particolari, rivelando anche la scena finale. Alle prime luci dell'alba, Catwoman si trova sui tetti di Gotham, getta il suo velo da sposa e fugge. Bruce, dopo aver atteso la promessa sposa alla Finger Tower, capisce che Selina non arriverà. Si snoda la cravatta e compie un salto simile a quello della compagna, in direzione opposta. Le rivelazioni hanno suscitato il disappunto degli autori della storia, lo sceneggiatore Tom King e il disegnatore Mikel Janin. "Da una parte sono molto contrariato e dall'altra entusiasta", ha scritto King su Twitter. "Non ho idea di come commentare quello che è successo senza rivelare tutto". Il fumettista si limita quindi a dire che il numero 50 di Batman, distribuito mercoledì è un lavoro di cui è orgoglioso. "Spero lo leggiate, ci sono le risposte alle vostre domande", conclude. "Ignorate o evitate gli spoiler", avverte King in un altro post, ritwittato anche da Mikel Janin.