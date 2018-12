Guns n' Roses, spunta una demo inedita di "November Rain"

Nel giorno dell'uscita della ristampa di "Appetite For Destruction", i Guns n' Roses hanno condiviso con i propri fan una nuova versione di "November Rain", una delle hit più celebri del loro sconfinato repertorio. Il nuovo brano si aggiunge all'inedito video di "It's so easy", condiviso all'incirca un mese fa proprio per accompagnare l'imminente pubblicazione di una nuova versione del loro album d'esordio, uscito nel 1987.



"November Rain"

"November Rain" fu il terzo brano estratto dal terzo album in studio dei Guns n' Roses, "Use Your Illusion", pubblicato nel 1992. Scritta e cantata da Axl Rose, la canzone fu incisa con la collaborazione di una vera orchestra. Nel testo vengono raccontati i momenti di crisi e le difficoltà di una relazione amorosa, tematica che domina anche nel video, diretto da Andy Morahan. Come riporta Rolling Stone, il regista incluse nella clip il cantante Axl Rose e la sua fidanzata del tempo, la modella Stephanie Seymour: i due ebbero una relazione travagliata nella vita reale.

La riedizione di "Appetite For Destruction"

Come riporta Nme, "Appetite For Destruction" verrà riproposto in una serie di nuovi formati, incluso un box da 5 cd, 7 vinili e altrettanti 7-pollici. All'interno, una tracklist ampliata, composta da ben 73 canzoni, di cui 49 inedite. L'edizione deluxe contiene anche un libretto di 96 pagine con foto inedite di Axl Rose, 12 litografie e immagini di cimeli legati alla storia del gruppo. I Guns n' Roses hanno incontrato i fan italiani durante il Firenze Rocks Festival, lo scorso 15 giugno.