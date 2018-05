Prince, in arrivo un nuovo album d’inediti sulla piattaforma Tidal

Dopo una lunga battaglia in tribunale, gli eredi di Prince hanno raggiunto un accordo con Tidal, il servizio di streaming musicale del rapper americano Jay Z. Nel 2019 sulla piattaforma uscirà un nuovo album di Prince che conterrà anche alcuni brani inediti.

Il nuovo album

Tidal trasmetterà l’album in esclusiva per 14 giorni e renderà disponibile per il download l’LP una settimana dopo il suo debutto. In seguito gli eredi ne gestiranno il rilascio fisico globale. "Il nostro obiettivo è condividere la musica di Prince con i suoi fa come voleva lui. Dopo una conversazione onesta e ragionata ha scelto Tidal come suo partner per 'HITnRUN Phase One' e 'HITnRUN Phase Two', e continueremo a rispettare ed onorare l’eredità di Prince e il suo volere con questa nuova collezione", ha fatto sapere Jay Z. Nel comunicato stampa si specifica che la partnership tra gli eredi di Prince e Tidal non coinvolge alcun "catalogo musicale di Prince soggetto a precedenti accordi con la Warner Brothers Records".

La battaglia legale

La battaglia legale tra Tidal e gli eredi di Prince risale al novembre 2016, quando il servizio musicale di Jay-Z portò la famiglia in tribunale per l’esclusiva streaming del catalogo dell’artista. Prince aveva stretto un accordo con Tidal per l'esclusiva streaming del suo catalogo musicale che nel 2015 era stato tolto da servizi come Apple Music e Spotify. Secondo la famiglia l'accordo riguardava la diffusione di due album, le due parti di "HitNRunPhase" e non l’intera discografia dell’artista come invece sostenevano i vertici dell’azienda. Per questo dopo la morte dell'artista il catalogo musicale era tornato disponibile su altre piattaforme dando il via alla disputa.