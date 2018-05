Salone del Libro di Torino 2018: gli eventi da non perdere

Al via la 31esima edizione del Salone del Libro di Torino. Dal 10 al 14 maggio prenderà forma la più grande manifestazione italiana dedicata all'editoria, con tanti ospiti, scrittori, editori nazionali e internazionali. Il tema del Salone 2018 sarà "Un giorno, tutto questo". Ecco tutto quello che c'è da sapere, dal programma ai principali ospiti.

L'inaugurazione

L’inaugurazione del Salone del Libro di Torino 2018 si terrà nella Sala Gialla del Lingotto la mattina di giovedì 10 maggio con una lectio magistralis sull'Europa dal titolo "E pluribus unum". La terrà lo scrittore spagnolo Javier Cercas, tra i più importanti autori contemporanei.

Gli ospiti

Grazie all'editore La Nave di Teseo, il Salone del Libro di Torino 2018 ospiterà Andrew Sean Greer, Premio Pulitzer per la narrativa con il romanzo "Less". I visitatori potranno inoltre incontrare diversi altri nomi di spicco della letteratura mondiale, fra cui Alessandro D'Avenia, il Premio Nobel per la Letteratura Herta Müller, Javier Marías, Eduard Limonov, Maylis De Kerangal ed Edgar Morin.

Il cinema al Salone del Libro

Al Salone 2018 trovano spazio anche cinema e serie tv. Roberto Saviano racconterà come funzionano la testa e il cuore di uno scrittore quando lavora per una serie televisiva. Lo scrittore sta collaborando con Sky per la serie "Gheddafi". Niccolò Ammaniti parlerà invece della sua prima serie tv "Il miracolo". Spazio anche a Giuseppe Tornatore, che racconterà un progetto cinematografico trasformatosi in un libro ("Leningrado"), allo sceneggiatore del film "Amores Perros" Guillermo Arriaga, ai registi Bernardo Bertolucci e Luca Guadagnino.

I progetti speciali

Tra i progetti speciali che debuttano al Salone 2018, l’Area Games dedicata ai giochi da tavolo realizzata in partnership con Lucca Comics&Games. Confermate anche le popolari sezioni che hanno debuttato al Salone 2017: la Piazza dei Lettori, lo Spazio Biblioteche con la Torre di François Confino, l’area Music&Books dedicata all’editoria musicale, il Superfestival. Torna anche l'International Book Forum con 370 iscritti provenienti da oltre 30 Paesi.

La pre-inaugurazione

La sera di mercoledì 9 maggio si terrà un evento di pre-inaugurazione. Quest’anno si tiene alle Ogr, storico complesso di archeologia industriale recuperato e rilanciato come spazio artistico e culturale dalla Fondazione Crt. Alle 19.30 è in programma una lettura a ingresso libero di Paolo Cognetti, Premio Strega in pectore, che inaugurerà una mostra. Poi la lettura-spettacolo inedita di Fabrizio Gifuni dedicata ad Aldo Moro, nel giorno in cui ricorrono i 40 anni dal suo assassinio.

I numeri dei protagonisti



Lo spazio del Salone del Libro è sempre maggiore: quest'anno la superficie per gli espositori è aumentata del 28%, per un totale di 13.428 metri quadrati. Le Regioni italiane presenti saranno dieci, mentre gli stand degli editori internazionali sono 32.

Informazioni e biglietti

I biglietti per il Salone del Libro di Torino sono acquistabili presso le biglietterie online del sito salonelibro.it e attraverso il circuito VivaTicket. Le tariffe sono le stesse delle edizioni passate: 10 euro per il biglietto intero, 8 euro per il ridotto. Un novità: il ridotto giovani web, prima disponibile fino ai 18 anni, per quest'anno sarà esteso fino ai 26 e costerà 8 euro. I possessori di biglietti Trenitalia Le Frecce e Intercity usati per raggiungere Torino nei giorni del Salone e nei due giorni antecedenti, potranno usufruire di uno sconto speciale.