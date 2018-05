Anastacia torna in Europa con il suo "Evolution tour"

Anastacia, la voce di successi come 'I'm Outta Love' e 'Left Outside Alone', torna in Italia con l’"Evolution tour", nato per celebrare il suo settimo lavoro in studio. La cantante statunitense è attesa per ben otto date nel Belpaese, la prima delle quali è prevista il 6 maggio a Brescia.

Il tour

"Evolution tour" segna il ritorno in Europa di Anastacia dopo l'Ultimate Collection Tour'che la vide impegnata in ben 110 date nel 2016-17. Dopo Brescia l’artista sarà a Roma il 7 maggio, il 9 a Bologna e il 10 a Milano. Il 28 giugno toccherà invece a lei aprire l'Anima Festival 2018, di Cervere, a cui seguiranno le tappe del 4 luglio a Sogliano sul Rubicone, del 5 a Pordenone e del 14 luglio a Genova. "Sono così emozionata di tornare in Europa e suonare brani da Evolution. Ho registrato l'album mentre ero in tour e non vedo l'ora di condividere queste canzoni con i miei fan", ha dichiarato la popstar in merito alla tournée.

L'album

"Evolution", settimo album in studio di Anastacia, è uscito il 15 settembre 2017. Registrato a Stoccolma con il produttore esecutivo Anders Bagge (Celine Dion, Janet Jackson, Madonna), il disco ha segnato il ritorno della cantante al sound accattivante degli esordi, ed è un’opera in cui si alternano orecchiabili brani pop e toccanti ballate. Il primo singolo estratto è stato "Caught in the middle".

La voce nera del pop

Apprezzata per la sua voce calda e black, Anastacia ha pubblicato sette album in studio e due raccolte, vendendo oltre 30 milioni di dischi nel mondo. Tra le sue hit ci sono "I’m outta love", "Left outside alone" e "Pieces of a dream". La carriera dell’artista è stata tuttavia rallentata da numerosi problemi di salute, tra cui un grave cancro al seno da lei sconfitto per ben due volte. Per il suo impegno e la sua dedizione nel campo della prevenzione, Anastacia è diventata la seconda donna al mondo dopo Annie Lennox ad aver vinto l'Humanitarian Award ai GQ Men Of The Year Awards.