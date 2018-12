International Jazz Day, il mondo celebra uno "strumento di pace"

Il 30 aprile tutto il mondo celebra il jazz: è la Giornata internazionale dedicata a questo genere musicale, istituita nel 2011 dall'Unesco per evidenziarne il ruolo "diplomatico". Il jazz, sottolinea l'agenzia delle Nazioni unite, "è in grado di unire persone di ogni angolo del globo".

Il potere del jazz

La Giornata internazionale del jazz prevede un fitto calendario di manifestazioni in tutto il mondo, supervisionato dal pianista jazz e ambasciatore di buona volontà Unesco Herbie Hancock. Il Thelonious Monk Institute of Jazz, ong presieduta da Hancock, dirige l'organizzazione del Jazz Day. Parlando della ricorrenza, Audrey Azoulay, direttore generale dell'Unesco, ha detto: "Questo è un giorno per onorare il jazz e la sua duratura eredità, e per riconoscere il potere che questa musica ha di mettere insieme le persone".

Eventi clou a San Pietroburgo

Ogni anno viene scelta una città che ospita un All-Star Global Concert, con oltre 20 musicisti jazz di alto profilo: quest'anno toccherà a San Pietroburgo, in Russia. Scelta tra oltre 190 candidati, la città sarà anche teatro di numerosi eventi formativi e laboratori. Il concerto finale si terrà nello storico teatro Mariinskij. Sul palco, accanto a Herbie Hancock, ci saranno il sassofonista russo Igor Butman, la cantante francese Cyrille Aimée, il pianista russo Oleg Akkuratov, il batterista cubano Horacio Hernandez. Tra i nomi spicca anche quello di Antonio Faraò, pianista jazz italiano. Il live verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo.

Gli eventi in Italia

La Giornata si celebra anche in Italia con numerosi eventi. Tra i più importanti il concerto della Tower Jazz Composers Orchestra, diretta da Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone, che si esibirà al Jazz Club Ferrara, mentre il Jazz Festival Alberobello ospiterà il Dino Plasmati Hammond Trio (30 aprile). In provincia di Bolzano si terrà il Lana Meets Jazz, una manifestazione organizzata dal pianista e compositore Michael Loesch nell'omonima città di Lana. Padova dedicherà una giornata intera al jazz con una serie di eventi racchiusi nel programma di "International Jazz Day Padova: The Impossible Silence". Dopo una conferenza e un workshop sul silenzio, ci saranno due concerti: uno con la Jazz and Miles Association e uno con Bill Frisell all'Orto Botanico di Padova. L'Umbria Jazz Spring rende omaggio ala Giornata internazionale con una serie di eventi che vedono protagonisti musicisti del calibro di Steven Wilson, Jay Anderson, Maria Pia De Vito (qui il programma completo).