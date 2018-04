Napoli Comicon 2018, vent’anni di fumetti in quattro giorni

La Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà dal 28 aprile al primo maggio la ventesima edizione del Napoli Comicon , una delle manifestazioni principali d’Italia legate al mondo dei fumetti e della cultura popolare. Tanti gli eventi e gli ospiti internazionali che parteciperanno alla kermesse, nel corso della quale si terrà anche il primo torneo di e-sport.

Programma e ospiti internazionali

Napoli Comicon 2018 ripercorrerà vent’anni di storia del fumetto in Italia: un viaggio realizzato con tavole originali, oggetti e ricordi, dalla rilettura dei grandi classici fino all’ascesa della graphic novel. Tra gli ospiti più attesi c'è sicuramente Frank Miller, l’autore di prodotti diventati cult come “Sin City”, “300” e “Batman”. Il pubblico potrà incontrarlo sia domenica 29 aprile che lunedì 30. Legato a Miller, c’è uno degli sceneggiatori più importanti del fumetto mondiale, Brian Azzarello, che pure parteciperà alla kermesse di Napoli e che ha collaborato con l’autore statunitense al terzo capitolo della saga del Cavaliere Oscuro, “Dark Knight III: The Master Race”. Da segnalare anche la presenza di Lucy Lawless, attrice neozelandese nota per aver vestito i panni della principessa guerriera Xena in una famosa serie nata a metà degli anni ’90. L’attrice presenterà in anteprima, il 30 aprile presso l’Auditorium CartooNa a partire dalle 16, il finale della serie “Ash vs Evil Dead” 3, di cui è co-protagonista.

Torneo di e-sport e lezione di cinema

Al Comicon 2018 ci sarà spazio anche per il primo torneo di e-sport, organizzato dal quotidiano sportivo Gazzetta dello Sport, con il videogioco Fifa 18. Quattordici giocatori più due wild card (i due professionisti Mattia Guarracino, gamer ufficiale dell’U.C. Sampdoria e Daniele Paolucci , del team Mkers) si contenderanno il primo premio di diecimila euro. Oltre a questo, il vincitore potrà accedere ai playoff del mondiale ufficiale di Fifa 18, la Fifa e-World Cup, in programma a giugno. Oltre al torneo di Fifa 18, il Comicon ospiterà anche il “Call of Duty WWII Gazzetta Esports Challenge”, competizione a invito da 12.500 euro di montepremi, con quattro dei più forti team del panorama nazionale: si giocherà il 30 aprile e il primo maggio. Spazio anche all'animazione per il cinema: al Comicon 2018, si parlerà ampiamente de “L'isola dei cani”, il nuovo film in stop-motion di Wes Anderson, vincitore dell’Orso d’argento alla Regia all'ultimo Festival di Berlino. Kim Keukeleire, animatrice della pellicola, introdurrà la proiezione e terrà una lezione sulla tecnica particolare con cui è stata realizzata.

La Panini torna al Comicon di Napoli