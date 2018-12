Chiara Ferragni, Fedez e Leone tornano a casa

Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone tornano a casa. Di ritorno dall'ospedale ad accoglierli c'erano Matilda, il bulldog francese simbolo dell'amore tra la fashion blogger e il rapper, e i quattro nonni. Il tutto è stato documentato via Instragram, dove il piccolo è già una star. L'orgogliosa madre ha postato la prima foto di Leone e la prima Instagram Story in cui si vede papà Fedez tenere teneramente in braccio suo figlio.

Somiglianze e soprannomi

Dalla prima immagine postata su Instagram, Leone Lucia Ferragni, due giorni di vita, sembra avere le labbra di suo padre (lui lo aveva detto sin dalla prima ecografia) e i capelli, tanti, della mamma. Alla prima foto del piccolo Chiara ha aggiunto la didascalia: "La nostra persona preferita al mondo, il nostro ometto". Nonostante sia appena nato, Leone ha già più di un soprannome: Leo, Leoncino e Baby Raviolo.

I primi mesi di Leone negli States

La coppia trascorrerà ancora alcuni mesi negli Stati Uniti. I due rientreranno in Italia in tempo per il concerto di Fedez, previsto per il primo giugno a San Siro, al fianco dell'amico J-Ax. Intanto si parla di nozze. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Giornale di Sicilia, i preparativi sarebbero già iniziati. Si sa solo che la cerimonia si terrà a Noto, in provincia di Siracusa, d'estate. Il resto è top secret.