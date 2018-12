Bologna, arrivano i Franz Ferdinand in concerto

Il rock made in Uk dei Franz Ferdinand sta per approdare in Italia: la band di Alex Kapranos sarà infatti il 15 marzo all'Unipol Arena di Bologna per promuovere il loro ultimo album "Always Ascending".

Il tour

La tappa bolognese non sarà comunque l’unico appuntamento per i fan italiani dei Franz Ferdinand: la band suonerà infatti anche il 10 luglio insieme ai Mogwai all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l'11 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera e il 7 settembre al Milano rocks. Tutti i concerti vedranno i Franz Ferdinand proporre al pubblico i brani tratti dal loro ultimo album "Always Ascending", pubblicato lo scorso 9 febbraio. Dal disco sono già stati estratti tre singoli: "Feel the love go", "Lazy boy" e "Always ascending".

I Franz Ferdinand

I Franz Ferdinand si sono formati nel 2002. In carriera hanno pubblicato sei album in studio: "Franz Ferdinand" (2004), "You could have it so much better" (2005); "Tonight: Franz Ferdinand" (2009); "Right Thoughts, Right words, right action" (2013) e "Always Ascending" (2018). A questi si aggiunge un progetto collaborativo con gli Sparks, da cui è nato l'album "FFS" (2015). Considerati tra i gruppi indie più influenti del panorama musicale europeo, i Franz Ferdinand hannno piazzato vari singoli nella top 20 britannica, ottenuto diverse candidature ai Grammy Awards e vinto due Brit Awards.