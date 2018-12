I Rolling Stones annunciano il primo tour britannico dopo cinque anni

Rolling Stones nuovamente in tour in Europa nel 2018: il gruppo ha annunciato il primo tour britannico dopo cinque anni, con diverse date nel Regno Unito e in Irlanda prima di volare in altri Paesi del Vecchio Continente. In tutto terranno 11 concerti: si parte il 17 maggio a Dublino (Irlanda) per finire l'8 luglio a Varsavia (Polonia).

Il tour in madrepatria

Era dal 2013, anno in cui la band di Mick Jagger e Keith Richards tenne un concerto a Hyde Park a Londra, che gli Stones non regalavano un tour ai propri connazionali. Sei degli 11 appuntamenti saranno dedicati alle isole britanniche: Dublino, Londra, Manchester, Edimburgo, Cardiff e di nuovo Londra. L'anno scorso i fan britannici non avevano potuto godere di nessuna tappa del "No Filter tour".

Le date in Europa

Fra le altre cinque serate di musica previste in vari Paesi europei manca una data italiana. Si partirà il 22 giugno a Berlino, per poi passare a Marsiglia, Stoccarda, Praga e, infine, Varsavia. I Rolling Stones avevano già toccato il Vecchio Continente nel 2017 con il "No Filter tour", compresa la data italiana di Lucca. L'ultimo album della storica band, Blue & Lonesome, risale al 2016, con varie reinterpretazioni di classici blues.