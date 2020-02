Omp compra Bell, la sicurezza in Formula 1 parla genovese

La Omp Racing di Ronco Scrivia (Genova), azienda leader nell'equipaggiamento di sicurezza per gli sport automobilistici, ha acquisito il controllo del gruppo californiano Bell Racing, che produce caschi per Formula 1 e Formula E (elettrica). Omp diventa il più importante gruppo al mondo nel campo dei componenti di sicurezza per il motorsport.

Delprato, Ceo e presidente, ha annunciato che Omp, quasi contestualmente a Bell, ha acquisito Zeronoise, startup pisana specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi elettronici per il motorsport, in particolare quelli di comunicazione dei piloti. Zeronoise ha sviluppato e brevettato il sistema driver's eye, omologato Fia, costituito da un casco con telecamera capace di trasmettere in diretta, unico al mondo, le immagini della visuale del pilota durante la gara.

Il gruppo Bell Racing, nella stagione automobilistica 2019 ha fornito caschi a 11 dei 20 piloti di Formula 1, compresi Hamilton, Leclerc e Raikkonen, oltre a 15 piloti su 24 della Formula E.

"Con l'acquisizione di Bell - afferma Delprato - abbiamo dato vita al più importante gruppo mondiale nell'industria dell'equipaggiamento di sicurezza per il motorsport. Prevediamo di sviluppare notevoli sinergie, mantenendo l'operatività nelle sedi produttive e commerciali di entrambi i marchi: in Italia, Bahrein, Belgio, Lussemburgo e Stati Uniti".

Bell, ricorda Delprato, "è un brand storico, nato in Usa nel 1954. Ha fornito e fornisce caschi ai più famosi piloti del mondo: da Ayrton Senna a Michael Schumacher, fino ad Hamilton".

Insieme, Bell e Omp, totalizzano 40 milioni di euro di vendite, contano 320 dipendenti, la maggior parte dei quali nelle sedi produttive di Bahrain e Ronco Scrivia. Omp ha registrato nel 2019 il sesto anno consecutivo di aumento dei ricavi, con una previsione di crescita a doppia cifra anche per il 2020. (ANSA).