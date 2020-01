Imbarco record al Terminal San Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - Imbarcato al Terminal San Giorgio del porto di Genova un mega alternatore da 372 tonnellate realizzato da Ansaldo Energia. "A rendere unico l'imbarco, oltre al peso, è stata la delicata fase di preparazione dell'alternatore durata alcuni giorni e realizzata presso le aree del Terminal San Giorgio dove, con un eccellente lavoro d'equipe con i tecnici Ansaldo, è stato completato l'assemblaggio del macchinario che, per via delle dimensioni finali, non sarebbe stato altrimenti trasportabile via strada dino alla banchina d'imbarco" commenta con una nota Maurizio Anselmo, ad di Terminal San Giorgio. "Una movimentazione da 372 tonnellate - aggiunge - rappresenta un vero e proprio record anche per l'intero porto di Genova". L'alternatore, imbarcato sulla nave Zea Shanghai della compagnia di navigazione tedesca Zeamarine, diretto nel Far East, è destinato ad uno dei principali produttori energetici della Cina.