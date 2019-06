Ambiente, Imperia diventa plastic free

La Città di Imperia diventa plastic free. Il sindaco Claudio Scajola ha firmato l'ordinanza che prevede l'obbligo a partire dal 1 dicembre 2019 per le attività economiche di distribuire ai clienti sacchetti monouso, cotton fioc, posate, piatti e bicchieri esclusivamente in materiale biodegradabile e compostabile. Tale obbligo si applica anche in occasione di feste pubbliche e sagre, nonché per i distributori automatici di bevande. La scelta dell'amministrazione imperiese, segnala una nota, anticipa di due anni quanto già deciso dal Parlamento Europeo, che ha approvato una risoluzione sulla riduzione dell'incidenza sull'ambiente di determinanti prodotti di plastica a partire dal 2021.

La firma dell'ordinanza è stata preceduta da un confronto in consiglio comunale e da una fase di coinvolgimento delle commissioni comunali e delle associazioni di categoria, che hanno espresso parere favorevole a misure per la riduzione degli sprechi e alla eliminazione di prodotti in plastica monouso.