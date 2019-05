Ponte Genova, via a fori per dinamite

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Questa settimana nel cantiere est di ponte Morandi, secondo l'agenda di cantiere pubblicata sul sito della struttura commissariale, si inizieranno a praticare i fori per posizionare le cariche di dinamite sulle pile 10 e 11, quelle strallate. Quindi, anche se non è mai stata annunciata ufficialmente la decisione di procedere con esplosivo le aziende si stanno muovendo concretamente in quella direzione. Il fatto che i fori vengano praticati in contemporanea su entrambe le pile è un'ulteriore conferma del fatto che, se non ci saranno ostacoli, la demolizione dovrebbe avvenire con un'unica esplosione. Il sindaco e commissario Marco Bucci aveva suggerito, nei giorni scorsi, il fine settimana tra il 22 e il 24 giugno come possibile finestra temporale per l'intervento.

Sempre questa settimana, al cantiere est, si procederà con il calo del tampone 11, ovvero la porzione di impalcato tra le due pile.