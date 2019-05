Marittimi appesi a gru in porto a Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - I sindacati genovesi hanno denunciato che "ieri nel porto di Genova a bordo della nave As-Palatia è avvenuto un fatto gravissimo" quando il comandante della nave "per far recuperare del materiale che era caduto tra i container ha attaccato al gancio della gru di bordo due lavoratori marittimi sollevandoli in mezzo ai container". Tutto "contro ogni norma, contro ogni buon senso e senza il minimo rispetto per la sicurezza e la vita dei lavoratori" denunciano Cgil, Cisl e Uil in una nota.

"Una situazione che fa venire i brividi per il pericolo a cui sono stati sottoposti questi due lavoratori marittimi - dicono i sindacati -. Quanto avvenuto, nel momento in cui ci è stato segnalato da alcuni lavoratori del porto, è stato immediatamente denunciato dal sindacato e dagli Rls alle autorità competenti, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale e Asl che sono intervenute".