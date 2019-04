Ponte: in sblocca cantieri indennizzi per zona arancione

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Nel decreto sblocca cantieri sono state inserite le norme per risarcire i cittadini che vivono a ridosso del cantiere per la demolizione e ricostruzione di ponte Morandi. Questi cittadini, al momento, erano esclusi dagli indennizzi. "Sono felice di aver mantenuto le promesse fatte cinque mesi fa ai genovesi che abitano nelle immediate vicinanze del Ponte Morandi e che ogni giorno subiscono danni e disagi a causa dei lavori del maxi-cantiere. Grazie alla norma che ho fortemente voluto - inserita nel decreto "Sblocca cantieri" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale ieri sera - ora il commissario Bucci ha tutti gli strumenti per indennizzarli", afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Simone Valente (M5s). Nella norma sono stati individuati i criteri per definire le modalità "per la concessione di forme di ristoro ai danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere" che riguarderanno circa 300 famiglie", conclude Valente.