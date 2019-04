Trattore perde letame, traffico in tilt

(ANSA) - SARZANA, 18 APR - Traffico in tilt su viale XXV Aprile a Sarzana per diverse ore a causa di un trattore che ha perso un'ingente quantità di concime stallatico lungo la carreggiata. Per questo la viabilità è stata ridotta a senso unico alternato. A causare il tutto probabilmente un guasto al sistema di ribalta del grande rimorchio che era trascinato dal trattore. Grande lo stupore degli automobilisti per l'impressionante ingombro che hanno trovato lungo la corsia che porta al mare di Marinella. Sul posto polizia locale, polizia provinciale e vigili del fuoco che hanno rimosso il letame con due mezzi meccanici. Le operazioni di ripristino e pulizia della strada sono durate per mezza giornata.