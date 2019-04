Toti, vino è ambasciatore della Liguria

"Qui ci sono tutti i nostri produttori, il vino per noi è un settore fondamentale dove stiamo investendo tantissimo, un ambasciatore del territorio, fa parte della nostra cultura e della morfologia della Liguria con i muretti a secco che hanno costruito la sua bellezza". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani in diretta video fb da Vinitaly motiva la presenza dell'Enoteca regionale ligure a Verona. "Con il Piano di sviluppo rurale negli ultimi anni abbiamo investito molto nel settore - evidenzia Toti -. La settimana scorsa abbiamo inaugurato una nuova produzione nel Levante, così come il consorzio dei viticoltori del Ponente ligure è sostenuto dal Psr, perché riteniamo che la sinergia del vino con l'agroalimentare in una Regione turistica come la nostra e la bellezza di un territorio coltivato, sia uno straordinario elemento di attrattiva". Toti è il primo presidente della Regione Liguria che fa visita alla fiera internazionale del vino in programma ogni anno a Verona.