Smog:picchi Pm10 a Genova in C.so Europa

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - E' l'incrocio tra Corso Europa e via Timavo una delle zone di Genova dove l'inquinamento atmosferico è più alto a causa dello smog prodotto dalle auto: i volontari di Legambiente il 4 febbraio scorso alle 18.08 attraverso una centralina mobile hanno registrato un picco orario di Pm10 di 55 microgrammi per metro cubo. Il limite di legge rispetto alla media annuale è di 40 microgrammi per metro cubo. E' il risultato emerso nell'ambito di 'Treno Verde', la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, che in questi giorni sosta alla stazione Principe.

I volontari di Legambiente il 4 e 5 febbraio in 7 punti 'sensibili' di Genova hanno effettuato misurazioni della durata di un'ora delle polveri sottili: in Corso Sardegna il picco più elevato è stato di 47 microgrammi per metro cubo, in via Caprera è stato di 42. I valori di polveri sottili (Pm10) registrati da Legambiente a Genova oscillano tra 8,35 e 29,77 come media oraria.