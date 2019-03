Camera da letto a fuoco per una candela

Una camera da letto è andata in fiamme la scorsa notte in un appartamento situato in un condominio di via Mazzini a Ventimiglia. Per fortuna non si registrano feriti, ma otto alloggi sono state temporaneamente sgomberati a causa della spessa coltre di fumo che ha invaso tutto l'edificio. All'origine dell'incendio ci sarebbe una candela lasciata accesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno lavorato fino dopo la mezzanotte, per spegnere le fiamme e bonificare gli ambienti. La famiglia dell'appartamento interessato dalle fiamme ha trascorso la notte da parenti. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto.